Кировчанка похудела на 44 кг после операции

Жительница Кирова Светлана Иванова сделала бариатрическую операцию 9 месяцев. За этот период ее вес снизился на 44 килограмма.

Как рассказала женщина, после операции она чувствует себя прекрасно и вновь начала делать элементарные вещи, бывшие недоступными из-за лишнего веса.

– …прибираться в квартире, выходить на улицу, радоваться своему отражению в зеркале. Я открываю для себя мир вновь! Появилось желание планировать и мечтать, – говорит Светлана.

Резекцию желудка и другие бариатрические операции по лечению ожирения в Кирове делают в клинической больнице №7 имени Юрловой. Как рассказал главврач больницы Александр Соболев, бариатрическая хирургия развивается в клинике уже год.

– Наши врачи прошли обучение в ведущем центре бариатрической хирургии в России и успешно применяют знания на практике, — говорит главный врач.

В настоящее время кировские медики практикуют 2 хирургических способа борьбы с ожирением: Первый – гастропликация, когда стенки желудка как бы «вворачиваются» внутрь, уменьшая его объем. Второй – резекция желудка. Здесь объем и вместимость желудка уменьшаются, позволяя пациенту снизить лишнюю массу тела до 60-65%. Изменения метаболизма при этом отсутствуют.

– Бариатрия является эффективной методикой борьбы с ожирением, когда консервативные методы не имеют необходимого эффекта, – отметил заведующий хирургическим отделением больницы №7 Сергей Ершков.

В «ковидном» 2020 году в больнице №7 было проведено 10 бариатрических операций. Сейчас работа учреждения в этом направлении возобновлена в полном объеме.