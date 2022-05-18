Кировчанка пробежала 222 километра за день

Кировская спортсменка Надежда Шиханова пробежала 222,4 километра за 24 часа и заняла второе место на чемпионате России. Об этом сообщает областное министерство спорта и молодежной политики.

Надежда – мастер спорта международного класса. На днях она стала участницей чемпионата страны по суточному бегу. Соревнования проходили в Москве.

Данный вид спорта является разновидностью сверхмарафона. Побеждает тот участник, который пробежит наибольшую дистанцию за сутки.

Обойти Надежду смогла только Александра Овсянникова из Челябинской области. Она пробежала 241,3 километра. На третьем месте – Татьяна Вешкина из Амурской области с результатом 218,9 километра.

Кировчанка немного не дотянула до своего прошлогоднего результата – 230 километров.

Фото: vk.com/youthsport43