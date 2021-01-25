Кировчанка стала чемпионкой Европы по ледолазанию

Чемпионат Европы по ледолазанию прошел во Франции в городе Шампань-Ан-Вануаз. Первое место в «трудности» заняла кировчанка Мария Толоконина, спортсменка и тренер. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме».

— Мы сделали это! — написала Мария.

Кировчанка стала единственной, кто прошел до победного обе трассы. Также Мария забралась выше других спортсменок в финальном подъеме. Ее результат составил 10,57 сек. Кроме Марии, из 11 секунд не вышел никто.

Первые места Чемпионата Европы по скорости также целиком завоевали кировские девушки. Причем на втором и третьем месте оказались подопечные Марии Толокониной.

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