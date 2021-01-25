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Кировчанка стала чемпионкой Европы по ледолазанию

Юлия Зорина Новости, Выбор редакции, Слайдер, Спорт

Чемпионат Европы по ледолазанию прошел во Франции в городе Шампань-Ан-Вануаз. Первое место в «трудности» заняла кировчанка Мария Толоконина, спортсменка и тренер. Об этом она сообщила в своем «Инстаграме».

— Мы сделали это! — написала Мария.

Кировчанка стала единственной, кто прошел до победного обе трассы. Также Мария забралась выше других спортсменок в финальном подъеме. Ее результат составил 10,57 сек. Кроме Марии, из 11 секунд не вышел никто.

Первые места Чемпионата Европы по скорости также целиком завоевали кировские девушки. Причем на втором и третьем месте оказались подопечные Марии Толокониной.

Кировчанка стала чемпионкой Европы по ледолазанию

Ранее мы писали, что губернатор Игорь Васильев стал зрителем домашнего матча «Родины». Впервые после долгого перерыва на трибуны пустили болельщиков.

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Юлия Зорина