Кирово-чепецкая «Олимпия» вновь начнет тренироваться

После годичного перерыва молодежная хоккейная команда «Олимпия» вновь приступит к тренировкам. Об этом сообщает ГТРК «Вятка».

24 июня в «Олимп-Арене» пройдет общее собрание тренеров и спортсменов. На нем хоккеистам расскажут, какой будет программа предсезонной подготовки, и представят новичков. В ближайшие дни спортсмены пройдут углубленный медосмотр и начнут тренировки в рамках предсезонного сбора.

Занятия начнутся с общей физической подготовки. После этого хоккеисты выйдут на лед «Олимп-Арены». Правда, с 9 июля команде придется переместиться на другую площадку – в ледовом дворце пройдут соревнования по баскетболу. Вероятнее всего тренировки будут проходить в кировской «Дымке». В дальнейших планах – сбор в Воткинске.

Ранее мы писали, что хоккеисты кировской «Родины» вышли из отпуска.

Фото: vk.com/mhkolimpia