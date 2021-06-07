Кировская область направит заявки на строительство еще нескольких школ

Кировская область примет участие в дополнительном отборе заявок на строительство школ. Об этом сообщил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов на совещании по вопросам строительства социальных объектов.

На прошлой неделе стало известно, что Кировская область получит демографическую субсидию на строительство трех школ в областном центре. На федеральные деньги будут построены школы в Долгушино и у Зубаревского леса, а также пристрой к школе №53.

В общей сложности на строительство 67 школ в регионах страны будет выделено 2,35 миллиарда рублей. В настоящее время Минпросвещения объявило дополнительный отбор на строительство учебных заведений среди субъектов РФ, и Кировская область примет в нем участие, подчеркнул первый зампред. До конца текущего месяца наш регион направит заявки на строительство школы в Ганино и пристроя к одной из кировских школ. Сроки сжаты, однако Кировская область имеет все шансы получить дополнительные средства.

В рамках второй волны конкурсного отбора на строительство школ по новой демографической субсидии на 2022-2023 годы будут направлены заявки на строительство школ в Озерках, Чистых Прудах, а также пристроев к 5 школам областного центра. На предмет включения в заявку на 2023-2024 годы также рассматриваются варианты школ в Нолинском, Малмыжском, Афанасьевском, Омутнинском, Яранском, Даровском, Верхошижемском, Кирово-Чепецком, Слободском районах и городе Слободском.

Как отметил Дмитрий Курдюмов, при подаче заявок учтена потребность микрорайонов в дополнительных местах в общеобразовательных организациях. Также первый зампред сообщил, что Кировская область готовит заявку на финансирование строительства детских садов по нацпроекту «Демография». В заявку на 2022-2024 годы планируется включить 7 садиков в Кирове и 3 – в районах.