Кировская область получила 232 миллиона рублей на выплаты семьям с детьми

Кировской области выделили 232,1 миллиона рублей из федерального бюджета на выплаты семьям с детьми. Деньги поступили из резервного фонда правительства РФ.

Выплаты получат родители 31063 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пособие будет поступать ежемесячно.

Размер выплаты будет составлять 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума, установленного в регионе на момент обращения семьи за деньгами. В 2021 году в Кировской области эта сумма составляет 11060 рублей.

Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от среднедушевого дохода семьи. Общая сумма, которую получат кировские семьи с детьми в 2021 году, составляет 3604,2 миллиона рублей.

Напомним, что выплаты на детей от 3 до 7 лет назначаются согласно Указу Президента РФ от 20 марта 2020 года.

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