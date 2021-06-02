Кировская область получила демографическую субсидию на строительство трех школ

Министерство просвещения РФ одобрило заявку Кировской области на участие в конкурсном отборе демографической субсидии по программе «Развитие образования». Регион получит федеральные деньги на три новые школы.

Средства пойдут на строительство школ в микрорайоне Долгушино, у Зубаревского леса, а также пристроя к школе №53 в Кирове – то есть в тех районах, где отмечен значительный прирост населения. Новые учебные заведения дадут городу 3000 новых мест для учащихся, что крайне важно в преддверии демографического пика, который ожидается в 2024-2025 годах. В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации.

Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что уже готовятся новые заявки на выделение средств на строительство школ как в Кирове, так и в районах. В настоящее время горадминистрация проводит анализ свободных земельных участков на предмет возможности строительства.

– Впереди следующий конкурсный отбор Минпросвещения, и Кировская область вновь может подать заявку. Поэтому, держим вопрос с подбором земельных участков на особом контроле и готовимся к участию, – отметил Дмитрий Курдюмов.

Все подробности по подготовке к проектированию и строительству объектов по уже одобренной заявке, и планы по новым объектам обсудят на совещании в правительстве региона на следующей неделе. Вопрос строительства находится на контроле губернатора Игоря Васильева.