Кировская область примет участие в мероприятиях Года науки

Год науки стартует 8 февраля – в День российской науки. В этот же день в Кировской области открывается Неделя науки и инноваций. С 8 по 13 февраля в областном центре пройдут научные форумы, круглые столы, лекции и вебинары. Среди главных мероприятий – межрегиональный фестиваль «РобоСкарт» и межрегиональный конкурс «Педагог-исследователь». Гостем и участником мероприятий станет глава минобразования региона Ольга Рысева.

Полная программа мероприятий Недели науки и инноваций здесь.

«Кванториум»: как вырастить ученых

Подготовка будущих научных кадров в Кировской области начинается со школы. Для этого в регионе созданы и успешно работают детские технопарки «Кванториумы». В них школьники учатся разрабатывать и тестировать собственные инженерные проекты и внедрять инновационные идеи в жизнь.

«Кванториумы» бесплатны для всех участников. Заниматься в них могут не только кировские школьники, но и жители малых населенных пунктов. Технопарки открыты в Кирове, Омутнинске и Кирово-Чепецке и позволяют молодежи реализовать свой научно-технический потенциал.

Пространство науки и технологий в регионах

На днях реализацию мероприятий Года науки и технологий обсудили в столице. Заседание президиума оргкомитета возглавили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Также участником мероприятия стал глава РАН Александр Сергеев. Он внес предложение создать в регионах пространства науки и технологий, которые продемонстрировали бы возможности и достижения научно-промышленных кластеров на местах.

В основу плана Года науки легло 70 мероприятий. Большинство из них – тематические форумы, выставки, научно-практические конференции. Предполагается, что участие в них примут порядка 50 миллионов россиян.

Как отметили организаторы, одной из важнейших задач плана является достижение национальных целей, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. Во время формирования плана от НИИ, вузов, федеральных и региональных органов власти поступило более 8 тысяч предложений. Все они будут проработаны.

О перспективах

Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, у мероприятий Года науки есть четкие цели и задачи. Главная из них – показать молодежи, какие возможности дает карьера ученого в России и каковы достижения отечественной науки на сегодняшний день.

— Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее – повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача – отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши ученые, — сказал Чернышенко.

Напомним, что 2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы.