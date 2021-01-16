Кировская область сэкономила на обслуживании госдолга

Глава региона Игорь Васильев провел заседание правительства Кировской области, в ходе которого заместители председателя правительства и руководители ключевых органов исполнительной власти подвели итоги работы в минувшем году и рассказали о планах на 2021 год.

Спасибо тем, кто работал в праздники

Поздравив собравшихся с прошедшими праздниками, а также с наступающим старым Новым годом, Игорь Васильев выразил благодарность всем, кто обеспечивал спокойствие и порядок в новогодние каникулы – представителям правоохранительных органов, сотрудникам МЧС, спасателям, сотрудникам предприятий жизнеобеспечения. Отдельные слова благодарности были сказаны в адрес медицинских работников: сотрудников инфекционных госпиталей и больниц, которые, несмотря на новогодние каникулы, в усиленном режиме продолжали бороться за жизнь и здоровье людей.

Новый министр

Открывая заседание правительства, губернатор также проинформировал, что с 12 января на должность министра юстиции Кировской области назначен Николай Васильевич Журков, в течение пяти лет занимавший должность прокурора Кировской области, а в последние полгода являлся первым заместителем руководителя администрации губернатора и правительства региона.

– Я искренне считаю, что большой опыт управленческой работы, ценный юридический опыт будут способствовать эффективной работе Николая Васильевича на должности министра юстиции Кировской области, – подчеркнул при этом Игорь Васильев.

Итоги года для экономики

Предваряя подробные отчёты министров о деятельности органов исполнительной власти, председатель правительства области Александр Чурин коротко остановился на основных показателях экономического блока:

– Областной бюджет за 2020 год по собственным доходам исполнен в сумме 33,4 миллиарда рублей, или практически на уровне 2019 года. Расходы областного бюджета составили около 70 миллиардов рублей. При этом следует отметить, что расходы увеличились на 10 миллиардов рублей к первоначальному плану в основном за счёт средств, поступивших из федерального бюджета. Увеличение федеральных средств связано с реализацией мероприятий, вызванных распространением коронавирусной инфекции – это выплаты медицинским и социальным работникам, безработным гражданам, работы по оснащению медицинских организаций, приобретение лекарственных препаратов, поддержка семей с детьми. По итогам года выполнены все принятые расходные обязательства, в том числе перед жителями области, в установленные сроки обеспечена выплата заработной платы, реализованы меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Поддержка в пандемию

В сложившихся условиях в целях сохранения производства и занятости населения на федеральном и региональном уровне были разработаны и реализованы меры поддержки. Это послабление в налоговом законодательстве, субсидирование затрат субъектов предпринимательства, льготные кредитные продукты, послабление в сфере арендных отношений и иные меры. В регионе была проделана серьёзная работа по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, особенно в пострадавших отраслях. В итоге все меры, принятые в 2020 году по поддержке бизнеса в условиях мероприятий, связанных с пандемией, способствовали максимальному снижению текущих издержек бизнеса в целях освобождения средств на выплату заработной планы работникам и максимальному сохранению занятости и дохода граждан.

В лидерах по нацпроектам

Кроме того, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, Кировская область в минувшем году занимала лидирующую позицию по темпам реализации национальных проектов в Приволжском федеральном округе. А в настоящий момент, по поручению губернатора, начата процедура реформирования органов исполнительной власти. Структурные изменения проводятся в шести министерствах. Цель – оптимизация процессов повышения эффективности деятельности органов власти, а также уменьшение количества точек принятия решений…

Прогнозы и реальность

Выступая с докладом, министр финансов Кировской области Лариса Маковеева подчеркнула, что исполнение бюджета в минувшем году было достаточно непростое. Впрочем, такое положение с бюджетом сложилось не только в нашем регионе, но и практически во всех субъектах Российской Федерации. Основная сложность заключалась в том, что было непросто спрогнозировать поступление собственных доходов по причине непрогнозированности ситуации в период пандемии. Когда принимался бюджет на 2020 год, учитывались условия достаточно устойчивого развития экономики. Соответственно, те доходы, которые были спрогнозированы изначально, рассматривались с положительной динамикой к уровню 2019 года. И показатели поступления доходов в первом квартале 2020-го подтверждали эту динамику.

Но затем на развитии экономики сказалось распространение коронавирусной инфекции: во втором квартале динамика поступлений значительно изменилась – поступления собственных доходов к уровню 2019 года составили 74,4 процента. И всё же благодаря тому, что на территории области в основном все предприятия работали, показатели поступления по собственным доходам уже в 3-м квартале начали выравниваться, и ситуация по поступлению доходов стабилизировалась. В результате объём собственных доходов составил в минувшем году 33,4 миллиарда рублей. Это практически уровень поступления собственных доходов 2019 года.

Экономия – 284 миллиона!

Отрадно отметить, что, несмотря на все сложности прошлого года, удалось сохранить на прежнем уровне государственный долг. Это стало возможным благодаря ряду федеральных мер поддержки субъектов РФ, в том числе освобождению региональных бюджетов от погашения реструктурированных федеральных кредитов, а также предоставлению нового бюджетного кредита в сумме 3 млрд рублей. Таким образом, изменилась структура государственного долга: возросла доля бюджетных кредитов, а объём банковских кредитов уменьшился. Экономия расходов на обслуживание госдолга области по итогам 2020 года составила 284 млн рублей. Высвобожденные средства были направлены на мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

– Меры государственной поддержки позволили Кировской области сократить объём коммерческих заимствований и, соответственно, сократить расходы на обслуживание государственного долга, – подчеркнула министр финансов Лариса Маковеева.

Также на заседании правительства стало известно о том, что в ближайшие 2 года в Кирове построят 5 новых садиков.

Фото: Александр Папырин