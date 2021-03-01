Кировская область вошла в рейтинг бюджетных авианаправлений

Список авиарейсов эконом-класса составили сотрудники сервиса Туту.ру. В список вошли направления, средняя стоимость билета по которым не превышает 3,5 тысячи рублей. Эксперты рассматривали билеты, купленные на эту весну.

Если верить экспертам, из Москвы в Киров можно улететь за 3267 рублей, из Санкт-Петербурга — за 3486 рублей. Самая низкая стоимость перелета из столицы — до Брянска: всего 1396 рублей. Расстояние между городами при этом составляет около 350 километров.

Напомним, что этим летом кировчане смогут полететь в Крым по льготному тарифу. Авиарейс до Симферополя был включен в государственную программу обеспечения доступности авиаперевозок.

Фото: Влад Копытов