Кировская область заняла 13-е место в РФ по доле привитых от коронавируса

По итогам 2021 года Кировская область вышла на 13-е место в России по доле жителей, привитых от коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал VOLGA.brief.

По данным издания, в настоящее время в Кировской области привито 56 процентов населения. В ПФО наш регион обошли Пензенская область (61%), Татарстан (59%) и Мордовия (57%). Ниже в рейтинге оказались Башкортостан, Самарская и Нижегородская область и другие регионы.

Стоит отметить, что в период с 30 июня по 28 декабря Приволжский федеральный округ хорошо нарастил позиции. К середине лета в топ-20 по доле вакцинированных входили всего 2 региона ПФО, а сейчас их 7.

При этом ни в одном из регионов с высокой долей привитых не вводились жесткие ограничения, а главы регионов действовали путем убеждения, а не репрессий. В число аутсайдеров напротив вошли субъекты РФ с жесткими антиковидными мерами (например, Саратовская и Чувашская области).