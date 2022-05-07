Кировская рысь Мира поучаствовала в Дне открытых дверей

В новосибирском хосписе для животных «Дом тигра» прошел День открытых дверей. В нем приняла участие и рысь Мира из Кирова. Видеозапись о том, как живет «наша» рысь, опубликовала глава областного минприроды Алла Албегова.

Ролик был снят на следующий день после мероприятия. Как рассказал сотрудник хосписа, большинство котов – обитателей хосписа «отходили» от визитов гостей.

— Мира удивила тем, что не пряталась в домик, а наоборот прикинулась камушком. Лежала на будке весь вечер. Сегодня отсыпается, — поделился сотрудник «Дома тигра».

На видео заметно, что Мира не слишком рада тому, что ее потревожили. Впрочем, ранее в хосписе отмечали, что проявление агрессии – признак того, что рысь адаптировалась к новым условиям.

Вместе с Мирой в хосписе живут тигры, леопарды и другие рыси.