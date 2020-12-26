Кировская сельхозакадемия стала Вятским государственным агротехническим университетом

Приказ об этом был подписан в Москве на прошлой неделе.

18 декабря замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов подписал документ о переименовании «Вятской сельхозакадемии» в «Вятский государственный агротехнический университет». Сделано это было, в том числе по ходатайству руководства вуза.

Об этом накануне сообщил глава региона. Игорь Васильев отметил, что теперь все крупные высшие учебные заведения региона приобрели статус «университета».

Ранее мы сообщали, что Кремлевская ёлка пройдет в новом формате.