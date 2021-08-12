Кировские деревни вошли в рейтинг самых удивительных населенных пунктов России

Названия кировских деревень попали в топ населенных пунктов страны с самыми необычными именами. Рейтинг самых удивительных топонимов составили аналитики сервиса «Яндекс. Карты».

Эксперты проанализировали более 160 тысяч названий. Самыми популярными оказались Александровка – населенных пунктов с таким названием в России 333, Ивановка (280) и Михайловка (272).

Населенным пунктом с самым длинным названием стало село Кременчуг-Константиновское – 25 букв без пробелов. А среди названий без дефисов рекордсмен – село Верхненовокутлумбетьево.

В число самых необычных попали Демонята (Пермский край), Опухлики (Псковская область), Комар (Алтайский край), Глубокие Лужи (Брянская область) и Лютые Болоты (Псковская область).

По одному разу встречаются в России населенные пункты Большая Ржакса, Добрые Пчелы, Пролей-Каша, Великий Куст, Плохотнюки, Выходной и другие.

Есть необычные топонимы и в Кировской области. Так, помимо известных всем Бздюлей, в нашем регионе есть бывшая деревня Большие Носки, где течет речка Какша, деревня Гады (Даровской район) и деревня Оладово (Подосиновский район).

Ранее мы писали, что Кировская область попала в центр рейтинга самых позитивных регионов России.