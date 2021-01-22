Кировские конькобежцы — лучшие в ПФО

На льду стадиона «Динамо» закончились старты на первенство округа.

Лучшие конькобежцы из 7 регионов ПФО соревновались на стадионе «Динамо» в многоборье и отдельных дистанциях. Нашу область представляли 45 человек — бегуны средней и старшей возрастной категории. Всего же на старты съехались 140 участников.

Родной лед подарил кировским спортсменам победу в общем медальном зачете. В копилке кировчан 12 золотых медалей, 15 серебряных и 15 бронзовых. Кроме медалей и грамот лидерам гонок достались подарки от производителя экипировки для конькобежного спорта и шорт-трека, сообщили в региональном министерстве спорта.

Фото: Александр Папырин