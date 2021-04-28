Кировские полицейские разыскивают подозреваемого в драке в «Конюшне»

Камера видеонаблюдения зафиксировала возможного хулигана, нанесшего побои в помещении гриль-бара.

В воскресенье, 25 апреля, около 3 часов ночи в гриль-баре «Конюшня» произошла драка. Сейчас стражи правопорядка разыскивают тех, кто устроил потасовку в помещении предприятия общепита. В руках полицейских имеется запись с камер, на которых запечатлен мужчина, возможно, причастный к нанесению побоев.

На вид ему 30-35 лет. Среднего роста (165-170 см) и плотного телосложения. У него черные коротко стриженые волосы, на лице щетина. На нем была надета синяя жилетка, светлые футболка и брюки, черные ботинки. На правом плече татуировка.

Полиция просит всех, кто знаком с этим человеком сообщить информацию о его местонахождении по телефонам 40-60-11 или 02 (102 с мобильного телефона).

Ранее мы сообщали, что в Кирове на 16 этаже загорелась лоджия. По словам местных жителей, это был поджог.

Фото: 43.мвд.рф