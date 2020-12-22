Кировские приставы завели ботов в сервисах сообщений

Наш регион один из первых в стране, где организовали такие технологии коммуникации сотрудников с населением.

Чтобы сократить визиты кировчан в службу во время сложной эпидемической обстановке, в УФССП России по Кировской создали новые каналы связи с помощью мессенджеров.

На днях наладили работу сервиса WhatsAppBusiness. Через него, по номеру +7 8332 48-97-97 можно уточнить все вопросы без сообщения личной информации. Кому удобнее общаться с интернет-помощником в чате Telegram, может добавить контакт @ufssp43_bot и задать все вопросы ему.

Кроме этого, в управлении сообщили, что с середины декабря на сайте «Госуслуги» в разделе «Органы власти» — «ФССП России» можно уточнить сведения по исполнительным производствам и отправить электронное обращение.

Ранее мы сообщали, что вятский МФЦ претендует на звание лучшего в России.

Фото: Apple-Zone