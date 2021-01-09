Кировские рыбаки предпочитают ловить удачу на Вятке

Из главной водной артерии области достают з-килограммовых щук.

Удачными выдались каникулы для любителей зимней рыбалки. В группе «Вятская рыбалка» кировчане каждый день хвастают своим уловом. То горчак клюнет, то плотва, а то и щука на крючок попадется. Причем попадаются особи и по 2,5 – 3 кг.

Вятка стала излюбленным местом для рыбалки – близко от города, лед толстый, еще и царица российских рек водится. Также рыбаки ездят в Столбово, Стрижи и в глубинку – на свои излюбленные места.

Сотрудники МЧС отмечают, что теперь выход на лед безопасен — толщина льда на Вятке возле Кирова 30-35 см. Около нового моста примерно такая же толщина. Поскольку выдержать вес одного человека способен лед в 7-10 см, ходить по реке безопасно.

И все же стоит помнить, что не везде лед одной толщины: возле берега, возле устья малой реки около вмёрзших предметов лед тонкий, поэтому важно сохранять осторожность. Если услышите треск, заметите, что лед просел или на нем появилась вода следует не отрывая ног ото льда, широко шагая, вернуться. В крайнем случае нужно лечь и ползти.

Фото: 43.mchs.gov.ru, vk.com/fishes43