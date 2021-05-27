Кировские студенты могут выиграть миллион рублей

У студентов вузов Кирова появилась возможность улучшить навыки в своей специальности или освоить новую, а также выиграть грант в один миллион рублей и другие ценные призы.

В России запустили конкурс «Твой ход». Участвовать могут студенты бакалавриата и специалитета. Обязательное условие – учеба на невыпускном семестре.

Конкурс поможет активным молодым людям развить профессиональные компетенции, лидерские качества, творческий и научный потенциал. Конкурс включает практико-ориентированную и развивающую части, в рамках которых участники смогут предложить собственные решения по разным направлениям и получить персональные рекомендации по развитию.

Состязание «Твой ход» включает 11 направлений. Среди них «Расширяю границы возможного» (ЗОЖ), «Вдохновляю» (творчество), «Открываю страну» (туризм), «Двигаю прогресс» (наука), «Берегу природу» (экология), «Меняю города» (урбанистика) и другие.

Участники пройдут 4 этапа, в ходе чего выявится 50 победителей конкурса, которые получат 2,5 миллиона рублей на развитие факультета или университета.

Каждый из 200 победителей получит грант в 1 миллион рублей. Потратить средства гранта можно на обучение, запуск или развитие своего стартапа, улучшение жилищных условий, путешествие по России. Еще 5% от общей суммы вы сможете потратить на осуществление личной мечты.

Кроме того, лучшие участники смогут стажироваться в крупных компаниях, таких, как «Росатом», Mail.ru Group, «Норникель» и других.

Торопитесь! До конца регистрации осталось всего 15 дней! Заявки принимаются до 12 июня на сайте конкурса.

Также вся актуальная информация о конкурсе есть в ВК и «Инстаграм».