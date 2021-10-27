Кировские студенты переходят на удаленный режим учебы

Кировские вузы объявили о переходе на удаленный режим работы. Он будет введен на время нерабочих дней, которые объявлены с 30 октября по 7 ноября в связи со сложной ситуацией по коронавирусу.

Так, о переводе студентов на удаленку сообщили в ВятГУ. Пост об этом появился в официальной группе опорного вуза в соцсетях. Как говорится в сообщении, студенты будут отдыхать в праздничные и выходные дни, а в остальные занятия будут проводиться дистанционно.

— Все занятия проводятся в полном объёме исключительно с использованием дистанционных технологий. Воскресные дни, 31 октября и 7 ноября, а также 4 ноября — выходные.

Подобные сообщения появились и на интернет-ресурсах других вузов. В кировском медуниверситете студенты-очники могут заниматься самостоятельно или «с применением электронного обучения».

В Волго-Вятском институте (филиале) МГЮА в Кирове для сотрудников будут установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты. Исключением являются работники, обеспечивающие образовательный процесс и безопасность учреждения. Студенты МГЮА будут учиться удаленно.

Для школьников и учащихся учреждений СПО с 30 октября по 7 ноября объявлены каникулы. В детских садах в нерабочие дни будут действовать дежурные группы.