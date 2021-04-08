Кировские заключенные могут получить высшее образование

В исправительных учреждениях Кировской области высшее образование получают 14 осуждённых.

Как рассказали в региональном УФСИН, обучение происходит дистанционно и на различных специальностях. Популярностью пользуются «Менеджмент», «Предпринимательство», «Экономика».

У отбывающих наказание есть возможность самостоятельно выбрать образовательную организацию, которая обеспечивает их всеми необходимыми материалами. Выполненные работы отправляются на проверку в вуз.

Учебный процесс организован с учетом распорядка дня исправительных учреждений. В колониях имеются специальные учебные площадки с компьютерами, планшетами, электронными книгами без функции аудио- и видеозаписи и не имеющими выхода в интернет.

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