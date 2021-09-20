Кировских айтишников включили в дорожную карту

В правительстве России создали дорожную карту в ИТ-отрасли. В ее мероприятиях примут участие и кировские компании.

План-карту под названием «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Этот пакет мер, принятый для поддержки российской ИТ-отрасли, стал уже вторым.

Карта была создана с участием ведущих российских компаний и общественных организаций. В нее включены 62 мероприятия. 20 из них ставят своей целью уравнение условий для российских и международных компаний и внедрение импортозамещения. Еще 42 призваны способствовать внедрению отечественных разработок в бизнесе, медицине и других отраслях.

По словам и.о. министра информационных технологий и связи Алексея Сухих, реализация плана поможет повысить спрос на отечественные ИТ-решения и ускорить цифровую трансформацию социальной сферы и экономики.

Подробнее ознакомиться с дорожной ИТ-картой можно здесь. Отметим, что по итогам реализации предыдущего пакета мер количество отечественных продуктов в реестре ПО выросло почти в 2 раза и составляет 11 тысяч программ.

Ранее мы писали, что айтишники вошли в число самых востребованных специалистов в Кировской области.