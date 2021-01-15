Кирову нужны врачи и айтишники

Специалисты портала Хедхантер подвели итоги года в сфере труда.

Самыми сложными для работников и работодателей стали апрель-май прошедшего года. В эти месяцы наблюдался наибольший спад количества вакансий.

Самыми высокооплачиваемыми в Кировской области стали вакансии айтишников, менеджеров по продажам и врачей. Спрос на последних увеличился в несколько раз в связи с пандемией коронавируса. Самыми востребованными стали пульмонологи и фельдшеры скорой помощи. Впрочем, чтобы получить максимальные зарплаты, медикам придется перебираться в столицу – таково условие в большинстве вакансий.

Также в 2020 году вырос спрос на разнорабочих и «мастеров на все руки». Среди самых востребованных оказались курьеры, монтажники и комплектовщики заказов. Количество вакансий по данным направлениям выросло в 2 раза.

На 41 процент увеличилось число вакансий для вахтовиков. Чаще всего на вахты приглашали рабочих и производственников.

«Благодаря» коронавирусу увеличилось количество вакансий для удаленных работников. В 2020 году их было открыто более 1,5 тысяч, тогда как в 2019 – менее 900.

По итогам года рост зарплат замедлился, зато жители региона стали чаще получать «белые» зарплаты. В настоящее время число официально оплачиваемых работников составляет более 50 процентов. 20 процентов работают неофициально и получают деньги «в конверте».

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