Кировских детсадовцев накормят новыми салатами и мандаринами

Эксперты Центра гигиены одобрили новое единое меню для воспитанников детсадов Кирова. Об этом сообщили в городской администрации.

Авторами меню стали представители рабочей группы по здоровому питанию. При этом учитывались рекомендации диетологов, депутатов гордумы и родителей юных кировчан.

Меню стало более разнообразным и сбалансированным. Список блюд рассчитан на 10-дневный период и меняется в зависимости от сезона. В новом меню сокращен объем порций, снижено количество соли, сахара и колбасных изделий.

Зато список «молочки» значительно вырос. В него вошли йогурты, ряженка, молоко и даже ацидофилин. Появились и другие новые блюда – 18 салатов, куриные супы, кукурузная каша. Вместо апельсинов появились мандарины и нектарины. А на обед и ужин малыши смогут выбирать хлеб из двух видов – пшеничный или ржано-пшеничный.

— Думаю, детям понравится, — сказала глава рабочей группы, замглавы администрации города Лариса Копысова.

Правда, попробовать новые блюда дошкольники смогут только в следующем учебном году Именно тогда воспитанников планируют перевести на новый рацион.

Ранее мы писали, что в течение 3 лет в Кирове построят 5 детских садов.