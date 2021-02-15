Кировским спортсменам в споре между «Лепсе» и СК «Родина» ничего не грозит

В министерстве спорта и молодежной политики Кировской области прокомментировали ситуацию: «спорткомплекс «Родина» приостановил работу на неопределенный срок. Произошло это в выходные, когда помещение, в котором находится бассейн и тренажерный зал «Родина», заняли представители собственника — завода «Лепсе».

В пресс-службе предприятия прокомментировали ситуацию так: «Договор об аренде с СК «Родина» был расторгнут в октябре 2020 года, поэтому оказание услуг организацией было незаконным. Представители ООО «СК Родина» были осведомлены и неоднократно уведомлены о необходимости прекратить работу и остановить финансовую деятельность по оказанию услуг комплекса».

Разрешить конфликт мирным путем не удалось, как случается между собственником и арендатором нередко.

Областные спортсмены — воспитанники спортшколы «Юность» и хоккеисты клуба «Родина» — продолжают тренироваться на стадионе.

После разговора с представителями этих организаций выяснилось, что претензий к ним со стороны собственников нет. Арендную плату вносят за пользование раздевалками исправно, а занимаются спортсмены на стадионе «Родина», который находится вместе с его трибунами в оперативном управлении правительства региона.

Юные спортсмены, начиная с 13 февраля, в привычном режиме оттачивают свое мастерство. Сейчас на стадионе проходит первенство ПФО.

Что касается взрослых хоккеистов, у них проходят выездные матчи, а когда спортсмены ХК «Родина» вернутся в Киров, двери раздевалок «Родины» и поле стадиона «Родина» для них тоже будут открыты».