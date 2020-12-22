В Кирове открыли цирк

С 21 декабря в Кирове возобновлены цирковые представления. Об этом говорится в постановлении областного правительства «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области».

Кировский цирк ушел на карантин с 18 марта. Причиной длительного перерыва стала пандемия коронавируса, «отменившая» многие массовые мероприятия почти на год.

Сейчас представления в цирке могут начаться снова, но только в случае строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Зрители должны быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию». Последнее не касается членов одной семьи.

Информацию об открытии подтвердили в кассе цирка. Как уточнил кассир, представления начнутся со 2 января. Первым выступлением будет «Жираф-шоу». Билеты должны появиться в продаже с 23 декабря.

Какая программа стала последней в кировском цирке перед началом коронавируса? Читайте на нашем сайте.