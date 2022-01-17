Кировский охотник снял на видео любопытного горностая

Кировский охотник Виктор Бушменев снял на видео горностая. Зверек приблизился к человеку, ничуть не испугавшись его, и даже пообедал кусочками рыбы.

Видеозапись кировчанин выложил на своей странице «ВКонтакте». Она была сделала на Вишере в Пермском крае.

По словам охотника, вечером он пошел в дровяник почистить рыбу. Затем ненадолго отошел в дом, а вернувшись, увидел, что судак лежит в стороне, а рядом бегает горностай.

Зверек был крупным – весом около 300 граммов. Горностай оказался «старым знакомым» охотника. По словам Виктора Бушменева, он наблюдает лесного гостя уже третий год.

— Узнаю его по хвосту. Хвост горностая, в отличие от ласки, которая вся белая, имеет чёрный кончик длиной около 2,5 сантиметра. Этот кончик хвоста у него чёрный круглый год. Охотники знают, что горностай зимой переодевается в белую шубку, летом он коричневый и только низ живота бело-жёлтый. У моего знакомого кончик чёрного хвоста почти незаметен, кто ему его откусил, неизвестно.

Горностай подбежал почти вплотную и угостился рыбой, которую бросил ему охотник. Потом зверек почти что залез в ведро.

В прошлом году охотник спас горностая из кротоловки. Ловушка зажала зверька, и он не мог выбраться сам.

— Когда освобождал его, он кидался на меня, стрекоча, — рассказал Виктор Бушменев.

Ранее в Кировской области сняли на видео медведя, который ел просроченные пряники.

Фото, видео: vk.com/victorbushmen