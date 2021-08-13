Кировский транспорт подключили к HUBB

В Кирове запущено новое мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта. Оно называется HUBB.

С его помощью жители города смогут оперативно узнавать расписание нужного автобуса или троллейбуса и «видеть» транспорт на линии с привязкой к местности. HUBB также позволяет работать с картой.

HUBB работает на смартфонах с операционной системой Android, а также на iOS устройствах. Чтобы воспользоваться приложением, нужно скачать его, установить и выбрать населенный пункт – город Киров.

Помимо новинки, жители Кирова могут и дальше пользоваться транспортным чат-ботом в «Вайбере» и отслеживать движение транспорта через сайт businfo.cdsvyatka.com.