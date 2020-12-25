В деревне Верхошижемского района появился народный скульптор

На радость соседям он создал снежную композицию: Дед Мороз с внучкой, лесные звери и пингвин.

В деревне Сырда, до которой от Кирова более 60 км, ничуть не расстроились из-за карантина и самоизоляции. Новый год там, как прежде, повод повеселиться, устроив народный праздник на свежем воздухе. Для этого уже нарядили деревенскую ёлочку и активно занялись украшением домов.

В поселении соседи соревнуются друг с другом, украшая узорами окна новогодней атрибутикой. Но самым приметным местом для новогодних фотографий стала площадка перед домом Никитиных на улице Мира. Там поселилась снежная компания: Дед Мороз с внучкой, лесные звери и пингвин.

Все фигуры лепил глава семейства Максим Никитин. На их создание ему потребовалось 2 недели. Теперь все ими любуются и фотографируются. И хотят продолжения – так, есть намерение уже завтра слепить еще фигуры возле главной елки деревни.

Ранее мы писали, что жители Кировской области обсуждают необычный автомобиль из снега.

Фото: vk.com/public155964130