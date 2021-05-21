Кировский ЦУР запустил бота по благоустройству

Центр управления регионов в Кировской области создал телеграмм-бота, который будет информировать жителей о голосовании по благоустройству территорий.

Новый сервис поможет кировчанам сориентироваться в объектах, которые стали участниками голосования. Также электронный помощник подскажет, как проголосовать, расскажет о последних новостях программы «Формирование комфортной городской среды», а после завершение голосования проинформирует о его результатах.

Чтобы воспользоваться услугами бота, нужно зайти в «Телеграм», перейти по ссылке @fkgs43_bot и нажать «/start».

Напоминаем, что голосование за объекты благоустройства продлится до 30 мая.

Ранее мы писали, что за объекты благоустройства уже проголосовали 85 тысяч кировчан.