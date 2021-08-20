Кировскому особняку вернули львов

Сейчас обновлённая достопримечательность улицы Московской уже на своём законном месте.

В особняк купца Прозорова на улице Московской после реставрации вернулись скульптуры львов. Об этом сообщает gtrk-vyatka.ru. По словам журналистов, львы украшают входную группу дома больше века. При этом на реставрацию их не отдавали ни разу.

Львы стали своеобразной достопримечательностью исторической части города. Сюда водят экскурсии. Кировчане привыкли видеть скульптуры. Однако два месяца назад львов пришлось убрать.

В мастерской их обновили. Сделали чистку, нанесли пропитку, которая в дальнейшем будет защищать арт-объекты.

Фото: kirovpravda.ru