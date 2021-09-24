Кировскую область в Госдуме будут представлять 3 депутата от «Единой России»

Сегодня губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев отказался от мандата депутата Государственной думы РФ – его заявление об этом будет направлено в Центральную избирательную комиссию РФ.

Мандат будет передан Марии Бутиной, зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва, выдвинутому в составе списка политической партии «Единая Россия».

Напомним, в ходе состоявшихся выборов партия «Единая Россия» в Кировской области набрала 29,57% на выборах в Государственную думу. В обоих округах – №105 и №106 – с большим отрывом победили кандидаты от партии Рахим Азимов и Олег Валенчук. Таким образом, Кировскую область в Государственной думе по итогам выборов от «Единой России» будут представлять 3 депутата.

Ранее мы писали, что Центризбирком признал выборы состоявшимися.