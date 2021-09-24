Центризбирком утвердил распределение мандатов в Госдуме

Центризбирком утвердил результаты выборов и распределение мандатов в Государственной думе. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила выборы состоявшимися.
Результаты распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 324 мандата
- КПРФ – 57 мандатов
- «Справедливая Россия – За правду» — 27 мандатов
- ЛДПР – 21 мандат
- «Новые люди» — 13 мандатов
- «Гражданская платформа» — 1 мандат
- «Родина» — 1 мандат
- «Партия роста» — 1 мандат
- самовыдвиженцы — 5 мандатов
Явка на выборы составила 51,72 процента. Недействительными были признаны чуть больше 40 тысяч бюллетеней на 157 участках в 43 регионах страны.
Ранее в региональном отделении «Единой России» назвали кандидатов на посты сенатора и спикера ОЗС.