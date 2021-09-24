Центризбирком утвердил распределение мандатов в Госдуме

Центризбирком утвердил результаты выборов и распределение мандатов в Государственной думе. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила выборы состоявшимися.

Результаты распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 324 мандата

КПРФ – 57 мандатов

«Справедливая Россия – За правду» — 27 мандатов

ЛДПР – 21 мандат

«Новые люди» — 13 мандатов

«Гражданская платформа» — 1 мандат

«Родина» — 1 мандат

«Партия роста» — 1 мандат

самовыдвиженцы — 5 мандатов

Явка на выборы составила 51,72 процента. Недействительными были признаны чуть больше 40 тысяч бюллетеней на 157 участках в 43 регионах страны.

Ранее в региональном отделении «Единой России» назвали кандидатов на посты сенатора и спикера ОЗС.