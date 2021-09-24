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Центризбирком утвердил распределение мандатов в Госдуме

Юлия Зорина Новости, Главное, Общество

Центризбирком утвердил результаты выборов и распределение мандатов в Государственной думе. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила выборы состоявшимися.

Результаты распределились следующим образом:

  • «Единая Россия» — 324 мандата
  • КПРФ – 57 мандатов
  • «Справедливая Россия – За правду» — 27 мандатов
  • ЛДПР – 21 мандат
  • «Новые люди» — 13 мандатов
  • «Гражданская платформа» — 1 мандат
  • «Родина» — 1 мандат
  • «Партия роста» — 1 мандат
  • самовыдвиженцы — 5 мандатов

Явка на выборы составила 51,72 процента. Недействительными были признаны чуть больше 40 тысяч бюллетеней на 157 участках в 43 регионах страны.  

Ранее в региональном отделении «Единой России» назвали кандидатов на посты сенатора и спикера ОЗС.

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Юлия Зорина