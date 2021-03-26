Кировскую «Родину» покидает основной вратарь

Голкипер кировской «Родины» Артём Катаев принял решение покинуть команду. Об этом сообщает портал Bandyvesti.ru.

22- летний вратарь провёл в Кирове 4 сезона, в позапрошлом был признан лучшим игроком «Родины». Катаев — чемпион мира среди молодёжи. Минувшей зимой он дебютировал в национальной сборной. Свою карьеру Катаев продолжит в кемеровском «Кузбассе».

Ранее мы писали, что у ХК «Родина» сменился директор. Однако главный тренер пока останется прежним. Новое соглашение с Андреем Рушкиным будет подписано в ближайшее время.