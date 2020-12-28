Названы профессии, которые будут не нужны через 10 лет

Профессии, потребность в которых снизится в течение ближайших 10 лет, назвал портал SuperJob.

Как рассказал президент сервиса портала по поиску работы Алексей Захаров, очень скоро в России снизится спрос на услуги бухгалтеров и кадровиков-делопроизводителей. Причина – внедрение цифровых технологий, которые будут выполнять расчеты за человека. Переход на электронные технологии ускорила пандемия коронавируса.

Менее необходимы станут и водители. Это касается таксистов и дальнобойщиков. Как подчеркнул Захаров, уже в ближайшем будущем в больших городах появятся такси-беспилотники. Большинство автомобилей, которые выпускаются сегодня, уже готовы к грядущему переоборудованию.

Снизится спрос и на преподавателей иностранных языков. По словам специалиста, сегодня изучение языков превращается из профессии в хобби. А для деловых целей вполне достаточно электронного переводчика.

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