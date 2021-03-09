Книга кировчанина попала в финал деловой российской премии

Книга руководителя кировского клуба маркетологов Алексея Обжерина «Почему лучше покупать именно у вас» стала одним из пяти лучших деловых изданий России в 2021 году. Она вошла в финал премии «Деловая книга в России» — 2021.

О радостном событии автор сообщил на своей странице «ВКонтакте». Кировчанину пришлось соревноваться с такими известными авторами бизнес-литературы, как Максим Батырев, Дмитрий Кот, Александр Фридман и другими.

— Конкуренция была серьёзная. Только в моей номинации «Лучшая книга в помощь бизнесу» соревновались 68 книг, — рассказал Алексей. — Тем радостнее войти в пятёрку финалистов!

За Алексея проголосовали 530 человек. Дальше победителя из числа финалистов выберут члены жюри.

Напомним, что в феврале Алексей Обжерин презентовал свою книгу «Почему лучше покупать именно у вас» в библиотеке имени Герцена. Издание посвящено созданию уникальных торговых предложений.

— Чувствуется, что автор не просто так фантазирует, а его идеи проверены практикой. Этим и зацепила меня его книга. Я порекомендую читать этот текст всем, кто связан с продажами, с продвижением товаров, с рекламой, — пишет член Союза писателей России Александр Демышев.

Алексей Обжерин — руководитель кировского клуба маркетологов и один из авторов проекта «Раскрасим Киров в дымку». Ранее о кировской дымке высказалась председатель правления областного союза архитекторов.

Фото со страницы Алексея Обжерина «ВКонтакте».