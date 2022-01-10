Кому и на сколько прибавят пенсии в 2022 году

В 2022 году пенсии россиян доиндексируют в соответствии с реальной инфляцией. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Что такое доиндексация пенсий

Согласно закону от 2018 года, страховые пенсии в России и выплаты к ним должны быть проиндексированы выше уровня инфляции. Период действия данного механизма – 2019-2024 годы.

Так, по итогам 2021 года инфляция в России прогнозировалась на уровне 4,5 процента, а пенсии были проиндексированы на 5,9 процента. Однако реальная инфляция оказалась больше 8 процентов. Президент РФ Владимир Путин заверил, что способ поддержания уровня жизни пенсионеров будет найден.

По оценкам экспертов, на доиндексацию пенсий понадобится порядка 150-200 миллиардов рублей.

Когда планируется доиндексация пенсий

С 1 января страховые пенсии россиян увеличились на 5,9 процента. Однако эта цифра не дотягивает до инфляции.

По словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вопрос пенсионных прибавок будет обсуждаться в начале 2022 года. И, вероятно, речь пойдет о доиндексации пенсий уже с 1 февраля. Однако окончательно определить уровень индексации можно будет только после подведения официальных экономических итогов года.

На сколько вырастут пенсии в 2022 году

Формула расчета страховой пенсии по старости (СП) выводится из суммы индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), умноженного на стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии (СИПК), и фиксированной выплаты (ФВ):

СП = ИПК * СИПК + ФВ

Индексация касается только двух СИПК и ФВ. ИПК индивидуален для каждого гражданина и зависит от размера зарплаты и страховых взносов.

После индексации на 5,9 процента страховая пенсия по старости увеличится следующим образом:

ИПК * 104,69 рубля (СПК при начислении с 1 января 2022 года) + 6401,10 рубля (ФВ, проиндексированная на 5,9%).

СП = ИПК * 107,36 (СИПК при начислении пенсии с 1 января 2022 года после доиндексации) + 6564,31

Основываясь на этой формуле, можно рассчитать, на сколько вырастет пенсия при возможной доиндексации с 1 февраля 2022 года.