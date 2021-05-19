Коробки распаячные для открытой и закрытой проводки

Распаячные коробки также многие называют распределительными или разветвительными модулями. Эти компактные блоки применяются для соединения кабельных линий проводки, и обеспечивают разветвление проводных магистралей к розеткам и осветительным приборам.

В чем состоят различия расключения от распайки?

В коробе соединение осуществляется методом расключения, либо распайки. Эти варианты практически не отличаются, и подразумевают совмещение нескольких проводов для распределение потоков электротока. Первый способ предполагает крепление кабелей к соединительным клеммам определенных устройств, а распайка состоит в скручивании проводных контактов с дополнительной сваркой, пайкой, либо без термосоединения.

Разновидности конструкции распаячных коробок

Выделяют 2 основных вида распределительных коробов по способу монтажа:

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Первые используются для совмещения токоведущих линий в системах проводов закрепленных на поверхности стен. Вторые применяются для скрытого варианта монтажа проводки.

Конструктивно распаячная коробка состоит из нескольких компонентов:

основной корпус;

герметизирующая крышка;

разъемы для проводов или кабельных линий;

полимерные уплотнители для проводных разъемов.

Корпус и крышка образуют герметичный контейнер, изолирующий соединения от воздействия окружающей среды. Для их производства используется металл, либо качественный, негорючий вид пластика. Первый вид материала зачастую применяется для пылевлагозащищенных версий открытого типа.

Резиновые уплотнители гарантируют герметичность стыковки проводки с распределительным блоком. Эти элементы также называют изоляционными прокладками. Они выполнены в форме многорядного конуса, каждый уровень которого предназначен для кабельной линии определенного диаметра. К примеру, для подключения к коробке провода сечением 3 × 2,5 мм необходимо срезать 2 верхних ряда уплотнителя. Это обеспечит плотное прилегание прокладки и изоляции кабеля.

Степени защиты распаячных коробок

Распределительные блоки для открытой электропроводки соответствуют различным классом пыле и влагозащиты по стандарту IP. Зачастую герметичность предлагает устойчивость к запыленности, повышенной влажности IP 54, 55. Версии для скрытой проводки не подвержены воздействию различных сред, поэтому отличаются минимальным параметром гидрозащиты.

Различие коробок распаечных для открытой и скрытой электропроводки состоит в разной степени герметизации крышек. Кроме того, первые обязательно укомплектованы прорезиненными прокладками в разъемах для проводов. Теоретически согласно техническим стандартам по электробезопасности распредкоробку для скрытного монтажа не допускается покрывать отделочным материалом в виде штукатурки, шпаклевки. Защитная крышка этого вида электротехнического устройства остаётся видна, что обеспечивает доступ к соединениям при проверке исправности электропроводки. В реальности эти нормативы соблюдаются, как правило, в новостройках с отделкой. Распространено полное встраивание распределительных элементов в межкомнатные перегородки.

Для такого способа можно использовать коробку для закрытого, так и открытого типа проводки. Однако, распредкоробка для скрытого монтажа абсолютно не подходит для наружной системы электропроводов, в том числе для уличных магистралей энэнергоснабжения.

Где нельзя размещать распаячные коробки?

Разветвительные коробки запрещено устанавливать рядом с источниками открытой воды, трубопроводами, системами водоотведения, в также около приборов нагрева и отопления, к которым относятся кухонные плиты, кондиционеры с функцией теплого воздуха, отопительные батареи и т.д.