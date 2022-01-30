Коронавирус побил все прежние рекорды в Кировской области

В Кировской области обновили ежесуточную статистику заболеваемости.

По сообщению правительства области, в регионе за минувшие сутки подтвержден диагноз COVID-19 у 974 пациентов с симптомами заболевания (по стране 113122). На сегодня это рекорд с начала пандемии. Выписаны выздоровевшими 103 человека, 947 вакцинировались. Был 2151 вызов скорой медпомощи и 7456 вызовов врачей на дом, в том числе 3972 — с коронавирусом. Выполнено 778 исследований легких на КТ.

На сегодня с коронавирусом амбулаторно лечатся 15387 жителей области, от гриппа и ОРВИ 26540. 2620 человек лечатся в стационарах, из них 168 в отделениях реанимации, включая 19 на ИВЛ. Умерших 820, за сутки прибыло на два.

Как мы сообщали ранее, в кировской поликлинике на улице Молодой Гвардии, 98 томограф теперь работает круглосуточно, а на Красноармейской, 43 в две смены.Поликлиники отменили плановые приёмы, сосредоточившись на коронавирусных больных.