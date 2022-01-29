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За 2 дня число вызовов медработников на дом в Кировской области выросло более чем на 2 тысячи

Юлия Зорина Новости, COVID-19, Главное, Общество

29 января в Кировской области установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 919 новых случаев COVID-19. 

На амбулаторном лечении находятся 14 599 пациентов с COVID-19. 2 468 человек лежат в инфекционных стационарах. 

Министр здравоохранения региона Андрей Черняев рассказал, что за последние сутки медработники обслужили 7675 вызовов на дом. Это почти на 600 вызовов больше, чем за предыдущий день.

— Количество вызовов на дом и явок в поликлиники выросло более чем в 10 раз по сравнению с допандемийными значениями! На протяжении последних дней фиксируем ежедневный рост вызовов врача на дом почти на тысячу, – сообщил глава минздрава.

Все медучреждения работают в усиленном режиме. Всем пациентам с коронавирусом и с подозрением на внебольничную пневмонию по назначению врача проводится рентген или КТ легких. Только за минувший день было выполнено 723 компьютерных томографии.

Для сокращения очередей в Кирове запущен в работу круглосуточный томограф. Он работает в поликлинике на улице Молодой Гвардии, 98.Также на двухсменную работу переведен аппарат КТ на Красноармейской, 43.

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации ряд поликлиник Кирова перешли на прием пациентов с симптомами коронавируса, отменив плановые приемы.

— По поручению губернатора Игоря Васильева мы заранее начали подготовку к прогнозируемому росту  числа заболевших: усилили амбулаторное звено, call-центры, постоянно мониторим наличие свободного коечного фонда инфекционных госпиталей, – рассказал первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов.

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Юлия Зорина