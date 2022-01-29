За 2 дня число вызовов медработников на дом в Кировской области выросло более чем на 2 тысячи

29 января в Кировской области установлен новый антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлено 919 новых случаев COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 14 599 пациентов с COVID-19. 2 468 человек лежат в инфекционных стационарах.

Министр здравоохранения региона Андрей Черняев рассказал, что за последние сутки медработники обслужили 7675 вызовов на дом. Это почти на 600 вызовов больше, чем за предыдущий день.

— Количество вызовов на дом и явок в поликлиники выросло более чем в 10 раз по сравнению с допандемийными значениями! На протяжении последних дней фиксируем ежедневный рост вызовов врача на дом почти на тысячу, – сообщил глава минздрава.

Все медучреждения работают в усиленном режиме. Всем пациентам с коронавирусом и с подозрением на внебольничную пневмонию по назначению врача проводится рентген или КТ легких. Только за минувший день было выполнено 723 компьютерных томографии.

Для сокращения очередей в Кирове запущен в работу круглосуточный томограф. Он работает в поликлинике на улице Молодой Гвардии, 98.Также на двухсменную работу переведен аппарат КТ на Красноармейской, 43.

Из-за напряженной эпидемиологической ситуации ряд поликлиник Кирова перешли на прием пациентов с симптомами коронавируса, отменив плановые приемы.