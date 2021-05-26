КТ коленного сустава — что это

КТ (компьютерная томография) коленного сустава - это диагностическое мероприятие, в ходе которого врачи выявляют патологические процессы, проходящие в коленном суставе. При помощи рентгена исследуются все слои сустава. КТ считается самым эффективным и результативным исследованием. Исследование назначает ортопед-травматолог. Также это исследование назначают после оперативного вмешательства.

Противопоказания

Компьютерная диагностика категорически противопоказана беременным и кормящим женщинам, так как контрастное вещество способно проникать в грудное молоко. Если же возникла безотлагательная необходимость проведения КТ, то кормление грудью можно возобновить приблизительно через двое суток. Противопоказано данное исследование для людей с избыточным весом, больных сахарным диабетом второго типа, для людей с аллергией на контрастное вещество или йод, с серьезными нарушениями в работе сердца, с плохой свертываемостью крови, с высокой креатиновой концентрацией в кровяной сыворотке.

Как проходит обследование

Особой подготовки для проведения КТ коленного сустава не требуется. Однако же, если требуется введение контрастного вещества, то для этого врач вставляет в вену соответствующий катетер, через который и вводится контрастное вещество. У пациента может появиться чувство жжения в месте введения катетера, ощущение горечи во рту, пересыхания слизистой, небольшое головокружение. Эти симптомы быстро проходят и являются нормой.

Компьютерная диагностика проводится около 30 минут. В это время пациент находится на столе аппарата, который размещается в самом томографе. Медленно перемещаясь, сканер делает снимки, пациент же лежит не двигаясь. После проведенного исследования больной должен пить как можно больше жидкости, так как это способствует выведению контраста.

Стоимость КТ имеет прямую зависимость от мощности аппарата, статуса клиники, применения контраста и квалификации персонала. Затраты на контраст рассчитываются, исходя из массы тела больного.

После окончания проведения процедуры врач-рентгенолог составляет письменное заключение и выдает его вместе со снимками пациенту, также прилагается электронный носитель или пленочный вариант диагностики. Далее пациент должен обратиться к лечащему врачу за окончательной постановкой диагноза и назначением лечения.