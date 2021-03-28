Лазерные «зебры» в Кирове перенесут на другие переходы

В кировской мэрии решили поменять адреса, на которых планируется установить лазерные проекторы пешеходных переходов. Их собираются перенести в точки концентрации ДТП. Об этом сообщают «Бизнес. Новости».

О переносе лазерных «зебр» рассказал руководитель отдела транспорта департамента городского хозяйства Данил Чикилев на заседании региональной группы ОПКО.

Напомним, что в настоящее время в Кирове 5 переходов, оборудованных лазерными проекторами. Всего же контракт был заключен на 10 таких переходов. В настоящее время проводится расторжение контракта по 5 оставшимся «зебрам».

По уже действующим переходам работы будут приняты к 5 апреля. А к маю станет известно о том, насколько они оказались полезными.

Ранее мы писали, что на пешеходных переходах в Кирове установят новые светильники.

Фото: bnkirov.ru