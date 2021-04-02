Лес, туризм и сельское хозяйство: экономические перспективы на примере Кильмезского района

«Если человек хочет эффективно работать, он быстро погрузится во все проблемы – вне зависимости от того, местный он или приезжий, – считает глава Кильмезского района Алексей Стяжкин. – Конечно, с меня, как с земляка, спрос особый – люди подходят на улице, спрашивают, советуют. Я к ним прислушиваюсь – а как иначе?».

В интервью «КП» Алексей Васильевич рассказывает о сегодняшней жизни одного из самых отдалённых от Кирова районов и его перспективах.

– Кильмезь не производит впечатления классической провинции: у вас чисто, красиво, реализуются различные проекты…

– Всё зависит от отношения людей к месту, в котором они живут. Если его любишь, то оно будет развиваться. Ну и, конечно же, важен позитивный настрой, желание что-то поменять в лучшую сторону. У нас таких жителей много. Пример – общество инвалидов. Они просто «звёзды» – ни дня без дела! Проводят различные мероприятия, регулярно участвуют в грантовых конкурсах. С них, кстати, это в районе и началось – выиграли первый грант, потом и другие подтянулись.

– Кто, например?

– При Кильмезском Свято-Троицком храме, настоятелем которого является иерей Владимир Мачехин, действует военно-патриотический клуб им. Александра Невского. Приход победил в грантовом конкурсе и выиграл автобус – в том числе и для поездок воспитанников клуба на соревнования и экскурсии. Мы помогли им правильно составить заявку.

– В ходе поездки в район губернатор Игорь Васильев обратил внимание на большой тренажёрный комплекс около дома культуры. Он тоже «грантовый»?

– Нет. Мы участвовали в федеральном проекте «Спорт – норма жизни», и в прошлом году нам выделили средства на обустройство комплекса. Он бесплатный, и жители охотно занимаются здесь спортом.

– Сам дом культуры тоже производит впечатление – не в каждом райцентре такой есть.

– Он был построен в 2015 году. Здесь работают различные кружки, клубы, коллективы, спортивные секции, библиотека. В зале на 250 мест аншлаг на всех мероприятиях! Открытие дома культуры сыграло огромную роль в культурной жизни района. Наши земляки стали активно участвовать не только в российских, но и в международных конкурсах, занимать там высокие места.

– Расскажите о доме детского творчества. Вы тоже показывали его губернатору.

– Раньше он располагался в деревянном доме 1950-х годов постройки. Условия не самые комфортные, да и небезопасно. Несколько лет назад мы арендовали площади у Сбербанка, но было понятно, что необходимо искать новое помещение. В конце концов на областную субсидию приобрели здание площадью 450 квадратных метров с подсобными помещениями, сделали ремонт, центральное отопление. Красиво, удобно – детям нравится.

– Основа экономики многих районов области – это лес и сельское хозяйство. У вас так же?

– Да. Я бы ещё добавил торговлю.

Сельское хозяйство пока на пути становления, потому что в своё время очень многое было потеряно. Есть несколько крупных хозяйств, которые инвестируют в расширение производства, активно работают фермеры. В этом году в районе откроется молочно-товарная ферма на 250 голов и два зерносушильных комплекса.

В лесном комплексе тоже реализуются интересные проекты. Несколько лет назад полную модернизацию производства провело ООО «Промлес», увеличив производство более чем в 2 раза. Один из индивидуальных предпринимателей с нуля построил завод по производству лущённого шпона, появилось много новых рабочих мест, а ООО «Промлесальянс» начали выпуск мебельного шпона по китайской технологии.

– На встрече с губернатором жители района просили построить новую поликлинику. Это на самом деле актуально?

– Деревянное здание, где сейчас она располагается, построено ещё до революции. Необходимость в новом помещении назрела. В этом году будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации. К 2023 году строительство должно завершиться.

К слову, у нас очень высокое качество медицинского обслуживания. Приезжают лечиться и из соседней Удмуртии. В своё время мы даже переманили у них педиатра – предоставили квартиру, создали условия…

– А вообще с Удмуртией насколько тесные связи?

– До границы с ней – 25 километров, до Ижевска – 180. Так что дружим: они ездят к нам, мы – к ним. Плюс наши сельхозпредприятия сдают соседям молоко. В районе есть несколько удмуртских деревень. Да и целом он многонациональный. На гербе – 4 ласточки (русские, удмурты, татары и марийцы), представлены различные конфессии. Кстати, Кильмезский район – один из центров старообрядчества. Они сбегали сюда от преследований и остались жить.

– Отрекламируйте район с точки зрения туристической привлекательности.

– У туризма хорошие перспективы В районе – прекрасная природа! Люди приезжают на кордон Донаурово, ижевские фирмы организуют туры по нашим рекам – сплавы на байдарках и катамаранах. Мы стараемся не отставать от соседей и это направление развиваем. Популярны охота и рыбалка, в том числе и у иностранцев.

В самой Кильмези два музея: краеведческий и православной культуры. Его открыл писатель Владимир Крупин.

Так что приезжайте – у нас интересно!

Для справки

Стяжкин Алексей Васильевич

Родился 30 марта 1980 года в д. Ключи Кильмезского района.

Окончил Вятский государственный педуниверситет (учитель математики и информатики); Волго-Вятская академия госслужбы в Нижнем Новгороде (государственное и муниципальное управление).

С 2011 по 2016 гг. – глава муниципального образования Кильмезского городского поселения с исполнением обязанности главы администрации Кильмезского городского поселения.

С ноября 2016 – глава Кильмезского района.

Женат, 2 детей.

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