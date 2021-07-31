Марат Эпштейн: «В первую ночь на кировской земле не мог уснуть из-за звенящей тишины»

31 июля – 90 лет со дня рождения одного из самых известных вятских милиционеров, Почётного гражданина Кировской области Марата Эпштейна.

Марат Львович родился 31 июля 1931 года в городе Невель Псковской области, а почти всю жизнь провёл на Вятке. Попал сюда в Великую Отечественную, когда семья прибыла под Санчурск в эвакуацию, да так и остался.

Свою жизнь Марат Эпштейн посвятил органам правопорядка. Готовил молодые кадры. Вёл милицейский тележурнал «За всё в ответе» на кировском ТВ. Участвовал в операциях по задержанию преступников и занимался организацией безопасности городских праздников. Затем стал руководителем ветеранской полицейской организации, которая по праву считается одной из лучших в стране.

Сегодня – 5 цитат из интервью Марата Львовича разных лет.

О военном детстве

– В один из военных дней мама попросила меня сходить за водой. Колонка была близко от дома – метров двести. Но в это время объявили воздушную тревогу, и я отказался: «Нет, всё закончится – тогда пойду». «Ах ты, такой-сякой, – говорит мама. – Меня всего на один день с работы отпустили, а ты мне помочь не хочешь». И тут вдруг в районе нашего дома началась бомбёжка. Когда дали отбой, я взял ведро, открыл дверь на улицу, а там, от нашего дома до самой колонки, – пять или шесть воронок… «Ох, как хорошо, что ты не пошёл, – сказала тогда мама, – молодец!»

О том, как попал в Кировскую область

– Моему отцу тогда было около шестидесяти лет, он уже не подлежал призыву. Понимая, что война будет серьёзная, он рассудил, что жить в эвакуации придётся долго. Выбрал Кировскую область, Санчурский район: сельскохозяйственная территория, где, как бы ни было трудно, семья всё равно не умрёт с голоду.

Сначала попали в Корляковский сельский совет, что в тридцати километрах от Санчурска. Председатель колхоза поселил нас в своём доме, который только что выстроил. Извинился, что не может дать матрасы и одеяла – у него была большая семья, лишнего не водилось. Зато привезли хорошего свежего сена, соломы, и мы улеглись в мягкую, душистую постель. Я не мог уснуть от этой тишины – звенящей тишины.

О первом дне в милиции

– 12 июня 1959 года я пришёл на работу на учебный пункт милиции. Формы у меня ещё не было – не сшили, а вот ощущение ответственности появилось сразу. До этого я работал в областном суде, был консультантом. Мечтал о милицейской, практической работе – не с бумагами, а с людьми. Но не прошёл медкомиссию, врачи выявили повышенную близорукость – минус 4, минус 5.

В милицейском учебном пункте, куда меня пригласили старшим преподавателем, требования к здоровью сотрудников были менее строгими. Я прошёл и оказался в своей стихии. Наш учебный пункт готовил милиционеров и участковых. Но нас тоже привлекали к охране общественного порядка. Выходил вместе с курсантами в рейды, освоил особенности постовой и патрульной службы, узнал изнутри работу участковых.

О профессии

– Иногда некоторые коллеги мне говорили: «Когда я приходил служить в милицию, вы были полковником. Ухожу, вы тоже полковник»… Да. Я 25 лет носил погоны полковника и папаху. И такого рекорда – 52 года работы в органах внутренних дел – до меня никто не ставил.

Милиция – это живая, интересная работа с людьми. Меня это затянуло. И также затянуло, когда в 1997 году Алексей Михайлович Розуван сказал, что надо возглавить Совет ветеранов УВД. И я снова пошёл, потому что надо. А мне было почти 70 лет.

О «Кировской правде»

– Я неоднократно выступал на страницах «Кировской правды». Хорошо знал многих главных редакторов газеты. Сотрудничал с Феликсом Семёновичем Фридманом. Рад, что сегодня газета снова становится интересной. Что власть снова обратила на неё внимание. Кстати, до сих пор помню, как редакция праздновала своё 60-летие, храню награды от газеты, а ещё – удостоверение члена общественной редколлегии «КП».

— 57 лет прослужил в органах внутренних дел.

— 140-150 дней ежегодно находился в служебных командировках.