Мария Бутина поможет школьнице из Фалёнок исполнить мечту

Правозащитница и журналист Мария Бутина опубликовала в социальных сетях пост о проблемах развития Фалёнского района.

Ранее она посетила ряд поселений района, в которых провела встречи с людьми.

Среди поднятых вопросов – капитальный ремонт школ и музеев, организация выездной медицинской помощи. Особое беспокойство граждан вызывает и судьба пешеходного моста над железнодорожными путями в Фалёнках, который остается бесхозным из-за спора между РЖД и муниципалитетом. Как отмечается в публикации, все эти посты были взяты на заметку, по ним уже проводится работа с профильными органами власти.

Рассказала Мария Бутина и о школьнице Дарье, мечтающей стать журналисткой.

«Я обратилась в редакцию «Классного радио» Российского движения школьников, чтобы организовать Даше стажировку в Москве. Надеюсь, совсем скоро мы сможем услышать Дарью в эфире. Подробнее об этом — в восьмом эпизоде «Вятки с любовью», — отметила Бутина.

С полной версией материала можно ознакомиться в аккаунте Марии Бутиной в VK.com и других социальных сетях.

Напомним, Мария Бутина уже несколько месяцев продолжает активную работу в районах Кировской области, проводя регулярные встречи с руководителями органов власти, гражданскими активистами и молодежью. Она также запустила медиапроект «Вятка с любовью», в рамках которого рассказывает пользователям социальных сетей об уникальных местах региона и людях с интересной судьбой.