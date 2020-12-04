Матрос Чижик в редакции «Кировской правды»

Что происходило 4 декабря в Кировской области 60, 50 и 40 лет назад.

1960 год. Гостем редакции «Кировской правды» стал гастролировавший в областном центре известный советский киноактёр Михаил Кузнецов. «Я во второй раз в Кирове, – сообщил артист. – Многое изменилось с того времени, с 1949 года, когда мы приезжали к вам вместе с Николаем Крючковым. Город вырос. Стал красивее. А зрители остались всё такими же замечательными».

Участникам встречи Михаил Артемьевич рассказал, что в кино он пришёл с завода. В качестве своих любимых ролей Кузнецов назвал солдата Скобелева в «Тарасе Шевченко» и матроса Чижика. Кроме того, актёр сообщил, что «два месяца назад закончил съёмки в новом фильме «Чужая беда», сценарий которого по своей повести написал молодой автор Григорий Бакланов».

1970 год. В помещении райпотребсоюза в Советске прошёл конкурс поваров. Каждый участник должен был приготовить пять блюд. Лучшую сумму баллов – 47,1 из 50 – получили блюда, приготовленные поваром Советского ресторана М.А.Бирюковой. Она и стала победителем конкурса.

1980 год. Газета сообщала о начале месячника по продаже ёлочных украшений в городе Кирове. Так, в Центральном универмаге областного центра можно было приобрести разноцветное ёлочное стекло, электрогирлянды, маски, дедов морозов и карнавальные костюмы. «Не забудьте купить ёлочные украшения к Новому году!» – напоминала читателям газета. Магазин «Ландыш» тем временем приглашал покупателей за такими товарами, как японские мужские зонты, пряжа шерстяная «Курабо», сюрпризные коробки «Олимпиада-80».