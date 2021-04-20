Майор из Слободского получил срок за продажу военной техники

13 апреля Пермский гарнизонный военный суд (отдельным составом в Кирове) вынес приговор майору Петру Аверину, командиру войсковой части в городе Слободском.

Следствие установило, что в марте прошлого года майор организовал хищение военной техники, спрятал похищенное в так называемом «отстойнике», а потом начал предлагать своим знакомым за деньги. Покупатели нашлись, однако о цене договориться не удалось. И вскоре о действиях командира стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

Майора признали виновным в присвоении с использованием служебного положения. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы и на такой же срок лишил права занимать руководящие должности.