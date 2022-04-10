Медвежата, спасенные в оричевском лесу, уехали в Тверь

Об этом сообщила накануне министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

На своей страничке «ВКонтакте» она рассказала, что спасенные на этой неделе медвежата из Оричевского района отправились в Тверскую область. Там несколько лет работает Центр спасения медвежат-сирот. Из нашей области косолапых туда уже отвозили. Его сотрудники помогают животным вырасти и окрепнуть и учат их выживать в дикой природе. Примерно через год своих воспитанников они возвращают в лес, из которого их забрали.

Так, в прошлом году после похожего случая медвежата вернулись в Кировскую область и были выпущены в заказнике «Былина» Подосиновского района. Кировские работники министерства охраны окружающей среды сопроводили медвежат до Шарьи, где прошла передача мохнатых в надежные руки.

Напомним, трех мишек в оричевском лесу нашли охотники. Во время облавы на волка они спугнули маму-медведицу. Она покинула берлогу и не вернулась к своим малышам. Чтобы они не погибли, люди забрали их на передержку, а теперь переправили в профессиональный центр.