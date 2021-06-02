Министр Алла Албегова признала ошибку в высказываниях о КамАЗах

Признать свои ошибки и лишние слова, сказанные на эмоциях, бывает тяжело. Но министр окружающей среды Кировской области Алла Албегова смогла это сделать, опубликовав извинения в адрес ПАО КамАЗ на своей странице в соцсети.

На прошлом заседании Законодательного собрания она в ходе бурной полемики применила излишне эмоциональные эпитеты в отношении продукции российской компании.

Алла Викторовна считает свое высказывание некорректным. «Безусловно, ПАО КамАЗ с его более чем 50-летней историей имеет огромный и уникальный опыт производства специализированной техники, является одним из ведущих предприятий российской автомобильной промышленности.

Я не сомневаюсь в качественных и иных характеристиках выпускаемых ПАО КамАЗ моделей машин. Произнесённые мной слова были сказаны в состоянии волнения, «на эмоциях» и не отражают моё отношение к продукции ПАО КамАЗ. Искренне сожалею о произошедшем», — пишет министр.