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Минстрой оценил качество городской среды Кировской области

Юлия Зорина Лучшее, Общество

Минстрой России опубликовал результаты индекса качества городской среды за 2020 год.

От Кировской области в подсчете данного показателя приняли участие 18 городов. Лидерами рейтинга по региону стали Киров 189 баллов, Нолинск 182 балла, Вятские Поляны 180, Кирово-Чепецк 178 баллов. В среднем Кировская область набрала 163 балла.

Индекс качества городской среды позволяет понять, на что обратить внимание, чтобы сделать жизнь комфортнее и интереснее. Каждый город оценивается по 36 показателям по шкале от 1 до 10 баллов.

— Перед нами стоит цель по улучшению комфортности городской среды в 1,5 раза к 2030 году. Даже в кризисный год, несмотря на все трудности, средний индекс вырос на 4%, а количество городов с благоприятной городской средой составило 375 против 299 в прошлом году. Это показатель системной работы региональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов, — заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Кировская область немного не дотянула до среднего показателя по стране, который составил 177 баллов. Однако сделано было очень и очень многое, и текущий результат – весьма неплохой показатель.

— В немалом числе регионов мы видим работу по синхронизации национальных проектов, которая приносит отличный результат. Также можно отметить и готовность к переходу в «цифровую среду» — наши города готовы работать с онлайн-сервисами, социальными сетями, чтобы стать более открытыми для своих жителей и туристов. Уверен, что в следующих годах мы увидим рост индекса в том числе благодаря запуску нового проекта — общероссийской платформы по голосованию за благоустройство, которая значительно упрощает участие граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды, — заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Напомним, что всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства состоится с 26 апреля по 30 мая на платформе 43.gorodsreda.ru. На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе, а также перечень дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на будущий год.

Фото: arenda-car.ru

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Юлия Зорина